الإمارات العربية المتحدة- عقدت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد اجتماعها السنوي في المقر الرئيسي للبنك في إمارة الشارقة 6 مارس 2025، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين إلى جانب عدد من فريق الإدارة العليا في البنك ومشاركة المدققين الخارجيين وممثلي الهيئات الرقابية .

ناقشت الجمعية العمومية خلال الاجتماع كافة البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ووافقت عليها. كما صادقت الجمعية على جميع القرارات العادية والاستثنائية المدرجة على جدول الاجتماع بما في ذلك الموافقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتعيين شركة برايس وتر هاوس كوبرز /PwC/ لتولي دور مدققي الحسابات الخارجية للبنك عن السنة المالية 2025.

وقررت الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها الموافقة على مقترح مجلس الإدارة زيادة رأس مال البنك العربي المتحد عن طريق إصدار حقوق اكتتاب بمبلغ يصل إلى 1,031,275,325 درهمًا إماراتيًا وذلك بهدف تعزيز مركزه المالي وتمكين قدراته لمواجهة متطلبات المرحة القادمة. هذا وسيتم طرح حقوق الاكتتاب بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وفي كلمته قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: "إننا فخورون بالأداء المالي الذي حققه البنك العربي المتحد خلال العام 2024. يعكس الأداء المميز للبنك نجاح استراتيجية النمو وقوة نموذج أعمالنا الأساسية، كما يؤكد التزامنا الثابت بتقديم قيمة طويلة الأمد للمساهمين. إن مواصلة تركيزنا على الرقمنة والابتكار يعيد تشكيل ملامح مستقبل الخدمات المصرفية، مما يحسن من قدراتنا الرقمية وتفوق عملياتنا التشغيلية ويدفع التطوير المستمر في الكفاءة وتقديم قيمة مضافة للعملاء."

تولّت "سوق أبوظبي للأوراق المالية" إدارة فعالية الاجتماع بموجب اتفاقية تقديم خدمات أمين السجل الموقعة بين الجانبين.

نبذة عن البنك العربي المتحد:

تأسس البنك العربي المتحد (ش.م.ع.) في إمارة الشارقة في عام 1975 كمشروع مشترك بين مجموعة من أبرز المستثمرين الإماراتيين والمستثمرون الدوليون، علماً بأن أسهم البنك مدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية.

يقدم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المبتكرة للشركات وللأفراد إضافة إلى خدمات الخزانة والأسواق المالية والمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب الخدمات والحلول المصرفية المرنة التي تلبي كافة احتياجات العملاء والأسواق.

يُعَدُّ البنك العربي المتحد اليوم أحد أعرق البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى الارتقاء بالمجتمع من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بطابع إنساني، تتميز بالجودة وتناسب متطلبات العملاء.

حصل بنك العربي المتحد على تصنيف من الدرجة الاستثمارية من قبل كل من وكالة موديز Baa3/P-3/"إيجابي" ووكالة فيتش BBB+/F2/ "مستقر".

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