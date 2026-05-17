الإمارات العربية المتحدة – دبي، نظمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ممثلةً بمستشفى دبا الفجيرة، المؤتمر الطبي الخامس لأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات الأيضية، بمشاركة نخبة من الاستشاريين والأطباء والمتخصصين، وذلك في إطار جهود المؤسسة لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وتطوير الممارسات السريرية في التخصصات المرتبطة بأمراض القلب والكلى والاضطرابات الأيضية، بما يواكب أحدث المعايير والبروتوكولات العلاجية المعتمدة عالمياً.

وأكد سعادة الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤتمر يعكس التزام المؤسسة بالاستثمار في المعرفة الطبية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين مختلف التخصصات السريرية، بما يسهم في تطوير جودة الرعاية الصحية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى، مضيفاً: "تشكل أمراض القلب والاضطرابات الأيضية وأمراض الكلى تحدياً صحياً متنامياً يتطلب نماذج رعاية أكثر شمولية وتكاملاً، ترتكز على التشخيص المبكر، والقرارات العلاجية الدقيقة، وتبادل الخبرات الطبية المبنية على الأدلة، وهو ما نحرص على ترسيخه من خلال المؤتمرات العلمية التخصصية التي تعزز جاهزية الكوادر الطبية وتواكب التطورات المتسارعة في القطاع الصحي".

من جانبها، أكدت الأستاذة وداد محمد الفرض، مدير مستشفى دبا الفجيرة، أن المؤتمر يواصل دوره كمنصة علمية متخصصة تجمع الخبرات الطبية لمناقشة أحدث المستجدات المرتبطة بمتلازمة القلب والأوعية الدموية والكلى والأيض، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى والغدد الصماء، والطب الباطني، إلى جانب الحالات الطارئة ذات الصلة بهذه الاضطرابات، مضيفة: "يهدف المؤتمر إلى دعم الأطباء عبر تعزيز خبراتهم السريرية في مجالات التشخيص والتقييم والعلاج، وفق أحدث الإرشادات والممارسات الطبية المبنية على الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة المرضى".

استمر المؤتمر على مدار يومين، وتضمن برنامجاً تخصصياً شمل محاضرات علمية وجلسات نقاشية تناولت أحدث المستجدات والتحديات السريرية في مجالات ارتفاع ضغط الدم والسكري والاضطرابات الأيضية المرتبطة بالقلب والكلى، إضافة إلى استعراض أحدث الإرشادات العلاجية والدراسات السريرية والتجارب الطبية التطبيقية في هذه المجالات. كما سلط المؤتمر الضوء على خبرة مستشفى دبا الفجيرة في التعامل مع أمراض الكلى، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز الممارسات الطبية المتقدمة.

ويأتي تنظيم المؤتمر انسجاماً مع توجهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو ترسيخ بيئة علمية داعمة للتطوير المهني المستمر، وتعزيز تبادل المعرفة الطبية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الابتكار وجودة الرعاية وتجربة المريض.

-انتهى-

#بياناتشركات