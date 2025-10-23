ناقشت الخبراء والعارضون أبرز التحديات والفرص المتاحة، في ظل التحولات العالمية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

منتدى الاستثمار الزراعي لأول مرة، وتحت شعار "نحو أمن غذائي ونمو مستدام" ، يهدف جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي

، يهدف جذب الاستثمارات النوعية وتعزيز الابتكار في القطاع الزراعي تناول المتحدثون في جلسات المنتدى أهمية تعزيز سلاسل التوريد المحلية والإقليمية، وتبني الزراعة الذكية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الإنتاج

الأسبوع العالمي للغذاء منصة استراتيجية للشركات الصغيرة والمتوسطة، توفر فرصة عرض المنتجات والتواصل مع الأسواق العالمية

أبوظبي: واصل الأسبوع العالمي للغذاء 2025 أعماله في يومه الثاني من خلال عقد سلسلة من النقاشات المتعمقة التي تناولت مستقبل الغذاء، والأمن الغذائي، والابتكار العالمي في هذا القطاع الحيوي. ويقام هذا الحدث البارز تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، في مركز أدنيك أبوظبي، ويستمر حتى 23 أكتوبر الجاري.

وقد أبرزت فعاليات اليوم الثاني الدور المحوري الذي يلعبه الأسبوع العالمي للغذاء في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة في دعم الأمن الغذائي حول العالم، إذ يجمع نُخبّة من الخبراء والمشاركين من مختلف الدول في العاصمة الإماراتية لمناقشة التحديات، واستكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. ويأتي تنظيم الأسبوع العالمي للغذاء ضمن خطة طموحة تهدف إلى تطوير مستقبل قطاع الغذاء العالمي وتوحيد الجهود الدولية لدعم استدامته.

وتتضمن فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء مجموعة من الأحداث المتخصصة، من بينها معرض أبوظبي الدولي للأغذية، ومعرض أبوظبي لنخيل التمر، وسلسلة "حوارات الغذاء العالمية"، إلى جانب إطلاق منتدى التكنولوجيا الزراعية، الذي انطلق في اليوم الأول من الحدث. وقد شهدت "حوارات الغذاء العالمية" برنامجاً حافلاً من الكلمات الرئيسية والنقاشات والجلسات الحوارية التي ركزت على شعار الأسبوع العالمي للغذاء "من المزرعة إلى المستهلك: تشكيل مستقبل الغذاء"، إذ أكد المشاركون التزامهم الراسخ بتعزيز الأمن الغذائي وبناء قطاع أكثر مرونة واستدامة في دولة الإمارات وعلى المستوى العالمي.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد صالح لوتاه، رئيس تجمع الإمارات للغذاء ورئيس مجموعة أعمال الأغذية والمشروبات في دولة الإمارات، أن القطاع الغذائي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لا سيما بعد جائحة كوفيد-19، وما تبعها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، والمشكلات اللوجستية والصراع الدولية، مما أثر على توفر المواد الخام ورفع التكاليف التشغيلية. مشيراً إلى أن دولة الإمارات أصبحت اليوم مركزاً متنامياً لتصنيع المواد الغذائية وتصديرها إلى الأسواق العالمية وذلك بفضل قيادتها الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً للقطاع الغذائي، وقدرتها على استشراف التحديات، واحتضانها لأكثر من 200 جنسية، إضافة إلى توقيعها اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول رئيسية، وبيئتها الاستثمارية المحفزة.

وشاركت سعادة الدكتورة فرح الزرعوني، مساعد وكيل الوزارة لقطاع المعايير والتنظيمات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، في حلقة نقاشية بعنوان "المعيار من أجل مستقبل مستدام: تشكيل أنظمة الغذاء العالمية من خلال الابتكار والتنظيم"، إذ أكدت أن دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التأثير في التجارة الدولية من خلال اعتمادها على المعايير العالمية، والتي تمثل كلمة السر لعبور السلع عبر الحدود بسلاسة، موضحة أن دولة الإمارات أصبحت وجهة رائدة لإعادة تصدير المنتجات إلى دول أخرى، نظرًا لاعتمادها المعايير نفسها التي تطبقها الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يوفر على المنتجين الوقت ويقلل التكاليف ويحد من العوائق الفنية، وبما يسهم في تسهيل وصول المنتجات الإماراتية إلى الأسواق الدولية. وأضافت أن المعايير تلعب دوراً مهماً في تحقيق الالتزامات المرتبطة بالاستدامة، من خلال تغطيتها لنظم إدارة الجودة والتأثير البيئي.

كما ناقشت جلسة بعنوان "من الطبق إلى الازدهار: دور قطاع الغذاء في تحقيق الأمن الاقتصادي والوطني" أهمية تحقيق التوازن بين الاستيراد والإنتاج المحلي، ودعم ريادة الأعمال القائمة على التكنولوجيا، وتبني الابتكار لمواجهة تحديات تغير المناخ وشح المياه. وأكد المتحدثون المشاركون في مختلف الجلسات على أهمية الشفافية والكفاءة والاستدامة في بناء أنظمة غذائية قادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.

ويجمع الأسبوع العالمي للغذاء تحت مظلته نخبة من القادة والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تعزيز الحوار البناء وتحفيز العمل المشترك، بما يعكس التزام هذا الحدث العالمي بتأمين الغذاء المستدام للمجتمعات وضمان مستقبل الغذاء للأجيال القادمة.

كما تواصل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، استقطاب المشاركين من أكثر من عشرين دولة منتجة للتمور، إذ ضم المعرض نحو 90 جناحًا، وشكل منصة حيوية تجمع المنتجين والمصدرين والخبراء في القطاع لاستكشاف أحدث التطورات في الزراعة المستدامة وبناء شبكات تعاون فعالة.

وفي خطوة تُعد إنجازًا تاريخيًا لمنصة الأسبوع العالمي للغذاء، انطلقت فعاليات منتدى الاستثمار الزراعي لأول مرة، جامعًا نخبة من رواد القطاع تحت شعار "نحو أمن غذائي ونمو مستدام" ويهدف المنتدى إلى دعم جهود الأمن الغذائي وتعزيز النمو المستدام، من خلال جذب الاستثمارات النوعية في القطاع الزراعي، وتشجيع الابتكار في مجالات مثل الزراعة الذكية وإنتاج الغذاء المتطور، بما يسهم في بناء منظومة غذائية أكثر مرونة واستدامة.

وخلال الحدث، تم الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة من دليل أبوظبي للاستثمار الزراعي، الذي يضم أكثر من 30 فرصة استثمارية متنوعة، متاحة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يعكس التزام الإمارة بتعزيز بيئة الأعمال الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي المستقبلي.

شهد منتدى الاستثمار الزراعي ضمن فعاليات أسبوع الغذاء العالمي 2025 تنظيم أربع جلسات رئيسية تناولت محاور متعددة، شملت السياسات الزراعية، الابتكار، التمويل، وقصص النجاح الملهمة، إلى جانب جلسة نقاش خاصة ركزت على تحويل نفايات الأغذية الزراعية إلى موارد قيّمة، في إطار تعزيز الاستدامة والاقتصاد الدائري. وجاءت المشاركة واسعة من مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، والمستثمرين، ورواد الأعمال، مما جعل المنتدى منصة استراتيجية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص المستقبلية، وساهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي واعد في مجال الاستثمار الزراعي المستدام.

واختُتم المنتدى بحفل توزيع جوائز، تم خلاله تكريم أبرز المساهمات المتميزة في القطاع الزراعي والأمن الغذائي، تقديرًا للجهود التي تسهم في بناء مستقبل غذائي أكثر استدامة وابتكارًا.

وفي إطار دعم قطاع الأعمال، يواصل برنامج المشترين المستضافين ربط موردي الأغذية والمشروبات بأبرز المشترين، عبر ترتيب اجتماعات مسبقة وتقديم توصيات مخصصة، بما يعزز فرص بناء علاقات تجارية وشراكات استراتيجية مثمرة.

كما يسلط الأسبوع العالمي للغذاء الضوء على التزام دولة الإمارات بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير منصة حيوية لهذه المشاريع لعرض منتجاتها والانفتاح على الأسواق العالمية، بما يسهم في دفع عجلة قطاع الأغذية والمشروبات نحو مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.

وقد أشاد المشاركون بالدعم القوي الذي تقدمه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، لا سيما في تمكين المرأة وتشجيع ريادة الأعمال المحلية، مؤكدين أن الحدث يشكل محفزًا للنمو الاقتصادي وتعزيز الاكتفاء الذاتي، ويجسد التزام أبوظبي الراسخ بتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية المستدامة للأجيال القادمة.

ويركز الأسبوع العالمي للغذاء على محاور رئيسية تشمل التوريد، والابتكار، والاستدامة، والوصول إلى الأسواق، بما يعكس التقدم الكبير الذي تحققه دولة الإمارات في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والإنتاج المحلي، والتجارة العالمية. ومن بين المشاركين البارزين في المعرض: مزرعة النود، ومنتجات عزبة بريدة، ومشتل ومزرعة بوذيب، ومشروع "باي جيزيل" للعطور المنزلية، وشكة الفافا الزراعية، حيث تجسد هذه المشاركة الواسعة روح الريادة وتمكين المرأة والتقدم التكنولوجي في القطاع الزراعي.

ويعكس الأسبوع العالمي للغذاء 2025 الجهود المشتركة نحو تأمين الغذاء للأجيال القادمة، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لأبوظبي كمركز عالمي للابتكار الزراعي والتجارة.

للمزيد من المعلومات والتسجيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.Globalfoodweek.ae

-انتهى-

#بياناتحكومية