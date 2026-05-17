حققت غرفة عجمان إنجازا جديدا في مسيرتها لتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في بيئة العمل بحصولها على شهادة المواصفة العالمية أيزو إدارة الذكاء الاصطناعي ـ ISO/IEC 42001 ، في خطوة تعكس استباقيتها لمواكبة توجهات حكومة عجمان ودولة الإمارات نحو ترسيخ الريادة في الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة الغرفة كجهة رائدة في تبني أفضل الممارسات العالمية.

تسلم شهادة الأيزو في مقر الغرفة، سعادة المهندس عبدالله بن محمد المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، بحضور على راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات.

وقال سعادة عبدالله المويجعي "تفتخر غرفة عجمان بأن هذا الإنجاز العالمي جاء مواكبا لبرنامج عجمان للذكاء الاصطناعي والذي أطلقه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، كما يدعم هذا الإنجاز أدوات الغرفة ومساهمتها المباشرة في تحقيق التوجهات الوطنية لدولة الإمارات ورؤية عجمان 2030 ـ عجمان للناس".

وأشاد بهذا الإنجاز المؤسسي النوعي مؤكداً أن حصول الغرفة على شهادة المواصفة العالمية "أيزو إدارة الذكاء الاصطناعي" يعكس كفاءة بنيتها التقنية ونجاحها في بناء منظومة مؤسسية متكاملة لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، بما يعزز مكانة عجمان التنافسية ويرتقي بجودة الخدمات ويسهم في تسهيل ممارسة الأعمال وخدمة المجتمع بشكل عام.

وأوضح فيصل إسماعيل الخوري مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل، أن حصول غرفة عجمان على الشهادة الدولية يسهم في تسريع توظيف وتوسيع استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمات الأعضاء والمبادرات التشغيلية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بجودة مخرجات إدارات الغرفة، ويرفع نسبة سعادة الموظفين والمتعاملين وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

