دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة «اسوس» اليوم، خلال قمَّتها التقنية الافتتاحية للذكاء الاصطناعي في دبي، عن إطلاق خدماتها الاحترافية المتكاملة في مجال حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، في خطوة تعزز ريادتها العالمية في دعم مسارات التحول الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي. وشهد الحدث مشاركة نخبة من الشركات العالمية الرائدة، من بينها إنفيديا وإي إم دي ومايكرون وويكا وفوكس لينك وشنايدر إلكتريك وداتا دايركت نتوركس، حيث قادت «اسوس» حواراً استراتيجياً حول مستقبل الذكاء الاصطناعي السيادي، مؤكدة أهمية تعزيز الاستقلالية الوطنية في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقها وحوكمتها.

عصر جديد لسيادة الذكاء الاصطناعي- يُبرز التزام شركة اسوس بمفهوم الذكاء الاصطناعي السيادي الدور الحيوي للابتكار في حماية سيادة البيانات وأمنها. قال باول جو، النائب الأول للرئيس والرئيس المشارك لمجموعة المنصات المفتوحة: "لقد تطور الذكاء الاصطناعي السيادي من كونه ميزة استراتيجية إلى ضرورة وطنية. وتقدّم اسوس، عبر خبرتها الهندسية العميقة وشراكاتها القوية مع منظومة العمل، بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي تواكب المستقبل وتلبي أكثر المتطلبات صرامة في مجالات الأمن والأداء والامتثال، بما يضمن ريادة شركائنا لثورة الذكاء الاصطناعي."

وخلال القمة، استعرضت «اسوس» حلول البنية التحتية المتكاملة، مؤكدة التزامها بتسريع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر التعاون الوثيق مع شركاء المنظومة. وتقدّم الشركة بنية تحتية شاملة للذكاء الاصطناعي السيادي، متوافقة مع السياسات المحلية وأعلى معايير الأمن، وتشمل الحوسبة عالية الأداء والتخزين القابل للتوسع وصولًا إلى الطاقة المستدامة وتقنيات التبريد من الجيل الجديد.

وتنعكس خبرة الشركة في هذا المجال عبر سبعة مشاريع وطنية ناجحة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، من بينها مبادرات بارزة في الحوسبة الفائقة مثل «تايوانيا 2» و«فوررنر 1»، مما يعزز ريادتها في مجالات الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي.

خدمات احترافية تتمحور حول العميل

تدعم الخدمات الاحترافية من «اسوس»، والتي تشمل حلول الذكاء الاصطناعي السيادي، المؤسسات على امتداد دورة حياة الذكاء الاصطناعي بالكامل، عبر خمسة محاور رئيسية: التصميم الاستراتيجي للبنية التحتية، والتنفيذ السلس للحوسبة، وضبط الأداء المتقدم، وتطوير منصات الذكاء الاصطناعي، وإدارة دورة الحياة الشاملة. ويستند تصميم كل خدمة إلى هندسة دقيقة تحقق الأمن وقابلية التوسع والامتثال التنظيمي، بما يمكّن العملاء من بلوغ التميز التشغيلي والسيادة الرقمية الحقيقية.

وتبرز خبرة «اسوس» بشكل خاص في ضبط الأداء؛ إذ يعمل مهندسو البنية التحتية على تطوير هياكل مخصصة لوحدات معالجة الرسوميات لكل مشروع، مع السعي الدائم لتجاوز معايير القطاع. ويخضع كل تكوين لاختبارات إجهاد صارمة ومتواصلة لمدة 168 ساعة لضمان أداء فائق وموثوقية عالية لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي بالغة الأهمية. وبفضل بروتوكولات التحقق المتقدمة، تقدم «اسوس» أداءً رائدًا يعزز الثقة بأن كل حل من حلولها يقوم على أسس من التميز الحقيقي.

وخلال القمة، عُرضت دراسات حالة من قطاعات متعددة تشمل القطاع الحكومي، وقطاع التصنيع، والمدن الذكية، وقطاع الرعاية الصحية، بما يؤكد خبرة الشركة في تقديم حلول عملية للذكاء الاصطناعي السيادي. ولعملاء الحوسبة الفائقة، أطلقت الشركة معيارًا جديدًا في سرعة نشر مراكز البيانات عبر منصة مركز اسوس لنشر البنية التحتية. ومن خلال هذه المنصة، أتمت الشركة عملية تركيب مخصصة واسعة النطاق لوحدات الذكاء الاصطناعي من «اسوس» المزوّدة بأنظمة NVIDIA GB200 NVL72 في غضون 30 دقيقة فقط — شاملةً نشر نظام التشغيل، وتهيئة الذاكرة والتخزين، وتكامل الشبكة، وتثبيت برنامج تشغيل وحدة معالجة الرسوميات/إنفيني باند، وإعدادات الأمان لإدارة الحسابات. وبفضل هذه المنظومة المتكاملة، يستطيع العملاء تسريع دخول منتجاتهم إلى السوق وتحقيق تفوق تشغيلي.

وفي قطاع الرعاية الصحية، أبرمت الشركة شراكة مع مراكز أبحاث وطنية لتطوير الأبحاث والطب الدقيق عبر منصة ذكاء اصطناعي متقدمة طورتها داخليًا. وأتاحت هذه المنصة تحقيق إنجازات رائدة في تحليل الجينوم، والمحاكاة الجزيئية، وتوصيف الصور، ومعالجة اللغة بالذكاء الاصطناعي، مقارنة بالأنظمة التقليدية المعتمدة على وحدات المعالجة المركزية.

أحدث التقنيات من شركاء اسوس

خلال القمة، قدمت مجموعة من الشركات الرائدة في القطاع أحدث منتجاتها أيضًا:

إنفيديا: سلطت الضوء على بنيتها التحتية الجديدة NVIDIA GB300 NVL72 ، ومنصة NVIDIA Omniverse ، ومنظومات عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدةً التأثير التحولي للتقنيات عبر مختلف القطاعات.

، ومنصة ، ومنظومات عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة، مؤكدةً التأثير التحولي للتقنيات عبر مختلف القطاعات. إي إم دي: عرضت خوادمها المدعومة بمعالجات AMD EPYC ، وتشمل: RS501A-E12-RS12U ، و ESC8000A-E13P ، و RS720A-E13-RS8G ، المزودة بمعالجات EPYC 9005 "Zen5/5c " التي تصل إلى 192 نواة، لتوفير تسريع محلي استثنائي لأعباء عمل مراكز البيانات من الجيل التالي.

، وتشمل: ، و ، و ، المزودة بمعالجات " التي تصل إلى 192 نواة، لتوفير تسريع محلي استثنائي لأعباء عمل مراكز البيانات من الجيل التالي. مايكرون: كشفت عن أول وسيط تخزين ذو حالة ثابتة في العالم بواجهة PCIe Gen6 — Micron 9650 — الداعم لأنظمة التبريد السائل والمصمم لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. كما أبرزت وحدة التخزين Micron 6600 ION SSD بسعة تصل إلى 245 تيرابايت لدعم مراكز البيانات الضخمة، بالإضافة إلى وحدات الذاكرة المسجلة متعددة الرتب وعالية النطاق الترددي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

— الداعم لأنظمة التبريد السائل والمصمم لتدريب الذكاء الاصطناعي والاستدلال. كما أبرزت وحدة التخزين بسعة تصل إلى 245 تيرابايت لدعم مراكز البيانات الضخمة، بالإضافة إلى وحدات الذاكرة المسجلة متعددة الرتب وعالية النطاق الترددي لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المستقبلية. ويكا: عرضت حلول تخزين عالية الأداء مصممة لتسريع مسارات عمل الذكاء الاصطناعي السيادي.

شنايدر إلكتريك: كشفت عن ابتكارات مستدامة في مجالي الطاقة والتبريد، موجهة للبنية التحتية الإقليمية للذكاء الاصطناعي.

فوكس لينك: قدمت حلولًا متقدمة للذكاء الآلي المعزز بالذكاء الاصطناعي، وأكدت التزامها بالابتكار عبر مراكز بياناتها المخصصة التي تسرّع تطوير الروبوتات وتمهد الطريق نحو المصانع المؤتمتة بالكامل.

داتا دايركت نتوركس: طرحت منصة DDN Infinia من الجيل الجديد لذكاء البيانات، والمخصصة للذكاء الاصطناعي الشامل، لتمكين الشركات من إدارة مسارات عمل بيانات الذكاء الاصطناعي وتسريعها وتوسيع نطاقها بمرونة .

أسِس بنيتك التحتية للذكاء الاصطناعي مع اسوس

تدعو شركة اسوس الشركات والحكومات الطامحة إلى المستقبل للانطلاق في مرحلتها التالية من التحول المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولمعرفة المزيد حول دور الخدمات الاحترافية من اسوس في تصميم ونشر وتحسين بنية تحتية آمنة وسيادية للذكاء الاصطناعي، ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة، يمكن الاطلاع على التفاصيل أو حجز موعد للتشاور مع ممثلي مبيعات اسوس حول العالم.

نبذة عن شركة اسوس

تُعد اسوس شركة تقنية عالمية رائدة، تقدّم أجهزة ومكونات وحلولًا تُصنّف من بين الأكثر ابتكارًا وسهولة استخدام في العالم، بهدف توفير تجارب مميزة تُثري حياة الناس في كل مكان. وبفضل فريقها الذي يضم أكثر من 5000 خبير في مجال البحث والتطوير الداخلي، تُعرف الشركة عالميًا بقدرتها المستمرة على إعادة ابتكار تقنيات اليوم. كما تدرج «فورتشن» اسوس باستمرار ضمن قائمتها لأكثر الشركات إثارة للإعجاب في العالم. وتلتزم الشركة ببناء مستقبل مستدام من خلال السعي إلى تحقيق صافي انبعاثات صفري، والمساهمة في دفع التحول نحو اقتصاد دائري، عبر سلسلة توريد مسؤولة تضمن خلق قيمة مشتركة للجميع.

#بياناتشركات

- انتهى -