• تجارب إقامة مصممة بعناية تجمع بين الضيافة العربية الأصيلة والرفاهية العصرية بأسعار تبدأ من 550 درهماً.

• فعاليات العيد تشمل محطات اللقيمات الحية، وفنون الحناء التقليدية، وبرامج ترفيهية عائلية مستوحاة من الأجواء التراثية.

دبي، الإمارات العربية المتحدة:أعلنت إدارة الضيافة القابضة (HMH) عن إطلاق سلسلة من عروض الإقامة الحصرية احتفاءً بعيد الأضحى المبارك، داعيةً المقيمين والزوار لاستكشاف تجارب ضيافة صُممت خصيصاً لتجسيد روح التلاقي العائلي. وتتنوع الوجهات المختارة بين سحر الشواطئ في الإمارات الشمالية والحيوية العصرية في قلب دبي، مما يمنح الضيوف خيارات متعددة للاحتفال بهذه المناسبة العزيزة.

وتعكس هذه العروض حرص إدارة الضيافة القابضة على تقديم تجارب إقامة تجمع بين القيمة الاستثنائية ومعايير الضيافة العربية الرفيعة، سواء عبر الأجواء العصرية التي يقدمها فندق "إيكوس دبي الفرجان" أو وجهات الاسترخاء الشاطئية في الإمارات الشمالية، بما يضمن للعائلات والزوار قضاء عطلة عيد متكاملة ومميزة.

لقضاء عطلة شاطئية مريحة، يمكنكم الاختيار بين فندق باهي قصر عجمان ابتداءً من 600 درهم، أو فندق كورال بيتش الشارقة ابتداءً من 550 درهماً. ويقدّم كلا الفندقين باقات شاملة للضرائب تتضمن بوفيه إفطار يومي ووجبات غداء احتفالية بمناسبة العيد. كما يمكن للضيوف الاستفادة من مزايا إضافية تشمل خصماً بنسبة 50% على علاجات السبا، وخصماً بنسبة 25% على الرياضات المائية وتجارب تناول الطعام.

ولإضفاء صبغة تراثية على تجربة الإقامة، يستضيف الفندقان برنامجاً حافلاً بالأنشطة التقليدية، يضم محطات حية لإعداد اللقيمات، وفنون الحناء، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية تفاعلية صُممت للعائلات والأطفال.

وتأتي هذه التجارب المستوحاة من العادات والتقاليد الأصيلة لتعكس أجواء الدفء والترحاب التي لطالما تميزت بها وجهات الضيافة في الإمارات الشمالية خلال المناسبات والأعياد.

الحياة الحضرية العصرية في "إيكوس دبي الفرجان" وفي دبي، يطرح فندق "إيكوس دبي الفرجان" حملته الخاصة بعنوان "الاحتفال بطابع العيد"، والموجهة للراغبين في تجربة إقامة عصرية مفعمة بالحيوية. وبفضل موقعه الاستراتيجي بالقرب من أبرز معالم الجذب في المدينة، يقدم الفندق مزيجاً مثالياً بين الرفاهية الميسرة والقيمة المضافة لزواره من داخل الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويتضمن العرض خصماً بنسبة 30% على أفضل الأسعار المتاحة وجميع منافذ المأكولات والمشروبات، إلى جانب امتيازات تشمل تسجيل الوصول المبكر (10 صباحاً) والمغادرة المتأخرة (4 مساءً)، وإقامة مجانية للأطفال دون سن السادسة.

معلومات الحجز تتوفر هذه العروض الحصرية للإقامة خلال الفترة من 22 وحتى 31 مايو 2026. ونظراً للإقبال المتوقع، تُنصح العائلات والزوار بالحجز المبكر لضمان الاستفادة من هذه المزايا الموسمية.

حول أتش أم اتش (HMH):

تأسست إدارة الضيافة القابضة (HMH) عام 2003 في دبي، وهي شركة إدارة فنادق متكاملة تفخر بأنها إحدى الشركات المحلية الرائدة المتخصصة في قطاع الفنادق الخالية من الكحول. وبإعتبارها المشغل الأكبر بهذا القطاع في الإقليم، تقدم أتش أم أتش لمالكي الفنادق والمطورين العقاريين مجموعة واسعة من الحلول عالمية المستوى للإدارة الشاملة مع خمسة أسماء فندقية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات قطاعات متنوعة من السوق من الاقتصادية إلى الفاخرة. وتشمل فنادق ومنتجعات باهي، فنادق ومنتجعات كورال، فنادق كورب، شقق ايوا الفندقية وفنادق ايكوس. نجحت أتش أم أتش بتوسعها الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فتح أبواب عالم من الفرص وفي الوقت نفسه خلق قيمة لحاملي أسهمها، شركائها، العاملين فيها وعملائها. قائمة أعمالها الحالية تشمل فنادق رائعة تقع في بعض من أكثر الوجهات المطلوبة في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من الفنادق تحت التطوير لزيادة تواجد أتش أم أتش في المنطقة بصورة أوسع. لمزيد من المعلومات حول إدارة الضيافة القابضة، يرجى زيارة: http://www.hmhhotelgroup.com/

