أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبل مهرجان ليوا الدولي عام 2026 باحتفالات استثنائية امتدّت عبر صحراء منطقة الظفرة، في ليلة رأس سنة جسّدت روح التلاقي والفرح من خلال برنامج متكامل توزّع على عدة مواقع، جمع بين الموسيقى الحيّة ولحظات العدّ التنازلي في مشهد واحد متزامن.

وفي قلب هذه الاحتفالات، احتضنت الجراند أرينا حفلاً غنائياً مميزاً أحياه أربعة من أبرز نجوم الغناء العربي: حمد العامري، خالد عبد الرحمن، أصيل هميم، وفؤاد عبد الواحد، وسط حضور جماهيري واسع وأجواء نابضة بالحياة.

وفي الوقت ذاته، أضاءت الألعاب النارية سماء ليوا بشكل متزامن فوق تل مرعب و*قرية ليوا* و*معلم ليوا* الأيقوني، لتشكّل لوحة بانورامية مذهلة عكست اتساع رقعة الاحتفال، وكانت مرئية من مختلف أرجاء المهرجان وما حوله.

وعلى امتداد ممشى ليوا، ملأت أنغام الموسيقى الساحات المفتوحة طوال الأمسية، لتصنع إيقاعاً متواصلاً قاد الزوار تدريجياً نحو لحظة العدّ التنازلي عند منتصف الليل. فمنذ الساعة 11:00 مساءً، انتقل هذا الإيقاع إلى بثٍ مباشر عبر إذاعة **87.7 FM، موحِّداً أجواء الاحتفال في مختلف أنحاء المهرجان، حيث تزامنت الموسيقى مع العروض البصرية والألعاب النارية في لحظة استقبال واحدة للعام الجديد.

كما أضافت العروض البصرية الضخمة والإسقاطات الضوئية على الكثبان الرملية المحيطة بعداً بصرياً غامراً، عزّز من حجم المشهد وعمق التجربة، مؤكداً طموح مهرجان ليوا الدولي وقدرته على جمع الآلاف في احتفال واحد، حيث استقبل الجميع عام 2026 معاً… في قلب الصحراء.

