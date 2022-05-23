أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية STC تأسيس شركة تعمل بالحوسبة السحابية برأسمال 894 مليون ريال (238.4 مليون دولار) بالتعاون مع شركة Alibaba Cloud وشركات تابعة لصندوق السعودية السيادي، وفقا لبيان للوكالة السعودية الرسمية يوم الأحد.

وقد اتفقت STC مع مجموعة علي بابا في 2020، على ضخ استثمارات تقدر بمليار دولار، لتقديم الخدمات السحابية العامة في السعودية، فيما تتعاون المملكة مع الشركة العالمية في عدة مجالات.

ولم يتم ذكر اسم الشركة الجديدة أو موعد انطلاقها.

ما هي الحوسبة السحابية؟

تمكن تكنولوجيا الحوسبة السحابية، من الحصول على موارد تقنية المعلومات حسب الطلب عبر الإنترنت مع تسعير التكلفة حسب الاستخدام مثل التخزين وقواعد البيانات، وهو ما يعني تأجير التكنولوجيا بدلا من شرائها.

نبذة عن Alibaba Cloud

تأسست عام 2009 وتتخصص في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي.

وهي إحدى شركات مجموعة علي بابا، التي تأسست عام 1999، وهي المنصة الرائدة لتجارة الجملة العالمية.

وشركة STC

هي شركة الاتصالات السعودية تأسست في 1998 لتوفير خدمات الاتصالات بالمملكة، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 64% منها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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