كشفت مصادر قريبة من صندوق الرعاية الصحية Elevate Healthcare المصري جمع الصندوق نحو 20% من رأس المال المستهدف الوصول إليه، والبالغ 380 مليون دولار.

والصندوق هو شراكة بين شركتي مصر كابيتال، الذراع الاستثماري لبنك مصر و Elevate Private Equity، وتم الإعلان عنه في أبريل 2021.

وقالت المصادر أن هناك مؤسسات مالية من مصر والإمارات أبدت اهتمامها بالمشاركة في الصندوق، مشيرا إلى أن الصندوق لديه خطط استحواذات في القطاع الطبي.

وسيتم الإعلان الرسمي عن الشركاء الجدد قريبًا، بحسب المصادر.

ويستهدف الصندوق الاستثمار في عدة قطاعات في مجال الرعاية الصحية وهي مراكز الأشعة، ومراكز التشخيص، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، والتأمين الطبي، والتعليم الطبي، والهندسة الطبية الحيوية، وصندوق رأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية.

(إعداد: صفية منير، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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