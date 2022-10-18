قررت حكومة أبو ظبي نقل ملكية مجموعة الاتحاد للطيران الحكومية إلى محفظة شركة "القابضة" (ADQ)، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي، وفقا لبيان للمركز الإعلامي لحكومة أبوظبي يوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، فقد تم مسبقا نقل ملكية الشركات المساعدة التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران إلى "القابضة"، بهدف تأسيس شركة متكاملة في مجال الخدمات المساندة ودعم الطيران، لتساهم في موجة نمو جديدة في هذا القطاع.

صدر القرار عن المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، الذي تأسس في ديسمبر 2020، وهو معني بوضع السياسات العامة للشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية بالإمارة.

وبدأت الاتحاد للطيران نشاطها في 2003، ويضم أسطولها 71 طائرة قيد التشغيل، وتسير رحلات إلى 45 دولة، وفقا لموقعها الرسمي.

أما القابضة (ADQ) فقد تأسست عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في أبوظبي، تمتلك محفظة استثمارية في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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