تراجعت الأرباح الصافية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) بنحو 87.6% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، لتسجل نحو 770.4 مليون ريال مقابل 6.2 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

وشركة معادن، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) 67.18% من أسهمها، هي أكبر شركة تعدين ومعادن متعددة السلع في الشرق الأوسط، وتُشرف على تشغيل 17 منجم وموقع، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 30 دولة، وفق بيان للشركة وملفها على البورصة.

وانخفضت إيرادات "معادن" خلال النصف الأول من العام بنسبة 27.8% على أساس سنوي، لتبلغ 15 مليار ريال، وفق الإفصاح.

وأرجعت الشركة الانخفاض في أرباحها الصافية في النصف الأول إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لكافة المنتجات ماعدا الذهب، مقارنة بأسعار قياسية تم تسجيلها خلال السنة المالية 2022.

كما أرجعت الشركة تراجع الأرباح الصافية إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 10% بسبب زيادة تكاليف الإنتاج، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية، وارتفاع مصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 121%، وارتفاع تكلفة التمويل بنسبة 96%.

ماذا عن الربع الثاني؟

تراجع صافي ربح شركة معادن خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو الماضي بنحو 91.3% على أساس سنوي إلى 350.9 مليون ريال، مقابل ما يزيد عن 4 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وانخفض إيرادات الشركة في الربع الثاني بنسبة 41.3% على أساس سنوي إلى ما يقارب الـ 7 مليار ريال، مقابل نحو 11.9 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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