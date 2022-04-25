ارتفعت أرباح شركة الوطنية للاتصالات المتنقلة "أوريدو الكويت" خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 757% على أساس سنوي مع تحسن الإيرادات التشغيلية والمالية وتحسين التكلفة.

وسجلت الشركة صافي أرباح في الربع الأول بلغ نحو 8.4 مليون دينار (27.5 مليون دولار) مقابل 983 ألف دينار (3.2 مليون دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات الشركة الصادرة لبورصة الكويت يوم الاثنين.

وزاد صافي الأرباح التشغيلية، وهي الأرباح من النشاط الرئيسي للشركة، بنسبة 104% على أساس سنوي في الربع الأول من العام، لتسجل 18.6 مليون دينار (60.3 مليون دولار).

وتأسست "أوريدو الكويت" في 1999 وهي مدرجة في بورصة الكويت وتعمل في قطاع خدمات الاتصالات مع التركيز على خدمات الاتصالات اللاسكية، وهي تابعة لمجموعة أوريدو.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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