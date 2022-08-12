استحوذت شركة إعمار العقارية من شركة دبي القابضة للاستثمار على كامل رأسمال شركة دبي كريك هاربور مقابل 7.5 مليار درهم إماراتي (نحو ملياري دولار) يسدد نصفها نقدا والنصف الآخر في صورة أسهم في شركة إعمار لصالح دبي القابضة، التي أصبحت ثاني أكبر مستثمر في إعمار.

وشركة كريك هاربور هي المالك لمشروع دبي كريك هاربور الذي يقع على طول الواجهة البحرية لخور دبي، ويتضمّن المشروع قرابة 100 مليون قدم مربّع من عمليات التطوير التي توفّر فرصة بالنسبة لإعمار لتحقيق أرباح مستقبلية، بحسب بيان لإعمار.

وبحسب الموقع الإلكتروني لمشروع دبي كريك هاربور فإن إعمار العقارية هي المطورة له.

ودبي القابضة هي أداة الاستثمار الخاصة بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وتملك أصول وممتلكات في القطاع العقاري وقطاع الضيافة قيمتها 35 مليار دولار، بحسب رويترز.

طريقة السداد

(بحسب بيان إعمار لبورصة دبي)

ستقوم إعمار بسداد 50% من قيمة الصفقة نقدا، أي 3.75 مليار درهم (1.02 مليار دولار)، بحسب بيان منفصل أرسلته إعمار لسوق دبي المالي يوم الخميس.

أما في النصف الآخر، فسيتم إصدار سند إلزامي قابل للتحويل إلى أسهم في شركة إعمار لصالح شركة دبي للاستثمار بقيمة 3.75 مليار درهم، ويتم احتساب السهم وفق سعر إغلاقه يوم 10 أغسطس.

وأغلق سهم إعمار العقارية عند 5.69 درهم (1.55 دولار) في يوم 10 أغسطس الماضي، بحسب بيانات موقع سوق دبي المالي.

وأظهرت بيانات سوق دبي يوم الجمعة (11 أغسطس) أن حصة دبي القابضة في إعمار هي نحو 24.07%.

وبحسب بيان إعمار، فعند تحويل السند الإلزامي إلى أسهم سيتم زيادة رأسمال شركة إعمار بقيمة اسمية درهم (0.27 دولار) للسهم الواحد.

نبذة عن الشركات

إعمار العقارية: هي شركة عقارية إماراتية مدرجة ببورصة دبي تأسست عام 1997، وهي من أكبر المطورين العقاريين في الإمارات، ولديها 33 فندق ومنتجع، ولديها رصيد من الأراضي يصل إلى 1.7 مليار قدم مربعة في الإمارات وخارجها، وسلمت منذ العام 2002 أكثر من 86.2 ألف وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية، ومن أشهر مشروعاتها برج خليفة، بحسب بيان الشركة.

دبي القابضة للاستثمار: تأسست عام 2004 بهدف إدارة المشاريع والمبادرات الحيوية والضخمة في دبي، وتعمل في 13 دولة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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