وقع المجمع الصناعي أسمدال (إحدى شركات سوناطراك الجزائرية) والمجمع الصناعي مناجم الجزائر "مانال" اتفاقية لإنشاء شركة لاستثمار 7 مليارات دولار، في مشروع للأسمدة مع شركتين صينيتين هما WUHUAN و TIAN'AN، وفقا لبيان من سوناطراك يوم الثلاثاء.

وتستهدف الشركة انتاج 5.4 مليون طن من الأسمدة سنويا.

ووفقا للبيان، سيتم تأسيس الشركة الجديدة تحت اسم "الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة" يملك الجانب الجزائري 56% من أسهمها، و 44% منها للصين.

نبذة عن الشركات

(بحسب البيان)

- المجمع الصناعي ''أسمدال'' تأسس في سبتمبر 1984، بعد إعادة هيكلة مجمع سوناطراك، ويتبعه 3 شركات فرعية و4 مساهمات متخصصة في إنتاج وتسويق وتطوير الأسمدة والمغذيات ومنتجات الصحة النباتية.

-المجمع الصناعي مناجم الجزائر "مانال" تأسس في 2011، ويدير 10 شركات فرعية ومساهمات متخصصة في استكشاف واستغلال المناجم والمحاجر.

- ووهان للهندسة (Wuhuan Engineering) هي شركة صينية هندسية دولية تقوم بالبحث والتطوير التقني والتكنولوجيا والخدمات الهندسية والعمليات الصناعية، تأسست عام 1958.

- شركة يونان تيان آن (Yunnan TIAN'AN Chemical)، أشهر شركات إنتاج الأسمدة في الصين، وتعمل أيضا في الولايات المتحدة والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)