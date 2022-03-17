أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، يوم الخميس، ترسية عقود بقيمة إجمالية تبلغ 2.4 مليار درهم إماراتي (653.5 مليون دولار) تتعلق خدمات تغليف آبار النفط والغاز وعزلها بالإسمنت.

وتمت ترسية العقود على 5 شركات هي: شركة "هاليبرتون وورلد وايد ليمتد - أبوظبي" (هاليبرتون)، وشركة "بيكر ميدل ايست" (بيكر)، وشركة "الإمارات وسترن لحفر وصيانة آبار النفط"، وشركة "نسر لخدمات الطاقة"، وشركة "إمجل لخدمات حقول النفط"، وفق بيان لأدنوك منشور على موقعها الإلكتروني.

وتمتد العقود لفترة 5 سنوات مع خيار التمديد لسنتين بنفس الشروط والاحكام.

نبذة عن أدنوك

تأسست شركة بترول أبوظبي الوطنية عام 1971، وهي تابعة لحكومة أبوظبي ومسؤولة عن جميع عمليات إنتاج النفط والغاز في الإمارة، بحسب موقعها الإلكتروني، وتبلغ القدرة الإنتاجية للشركة حوالي 4 ملايين برميل نفط يوميا، و10.5 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، بحسب موقعها الإلكتروني.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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