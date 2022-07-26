ارتفعت أرباح شركة المقاولون العرب المصرية الحكومية خلال العام المالي 2020-2021 ب6%، وفقا لبيان حكومي يوم الثلاثاء.

بلغ صافي ربح الشركة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021 نحو 635 مليون جنيه ( 33.5 مليون دولار) مقابل 598 مليون جنيه خلال السنة المالية السابقة.

وارتفعت إيرادات الشركة السنوية 11.9% لتسجل 28.6 مليار جنيه مقابل 25.5 مليار جنيه فى العام السابق.

وبلغت إيرادات الشركة عن أعمالها بالخارج 5 مليار جنيه بارتفاع 18.35%.

وتعمل الشركة التي تعود لأكثر من نصف قرن، في مشروعات المقاولات العامة، في مصر وخارجها، ونفذت خلال العام 2020-2021 عدد 101 مشروع، وتعاقدت على 122 مشروع جديد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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