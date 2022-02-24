وقعت شركة الاتحاد للقطارات، اتفاقية مع بنك أبو ظبي الأول، لتمويل مشروع خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب بقيمة 1.99 مليار درهم إماراتي ( 541.9 مليار دولار)، وفقا لبيان نقله المكتب الإعلامي لحكومة أبو ظبي يوم الخميس.

وسيتولى بنك أبوظبي الأول مهام المنظم الرئيسي المعتمد للقرض، بموجب هذه الاتفاقية، وفقا للبيان.

نبذة سريعة عن الشركة

تأسست شركة الاتحاد للقطارات في 2009، لإدارة تطوير وبناء وتشغيل شبكة السكك الحديدية في الإمارات، وفقا لموقعها الرسمي.

ويتولى الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(للتواصل: yasmine.saleh@lseg.com)

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