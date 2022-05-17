أنهت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي الإماراتية اتفاق للاستحواذ على 51% من أسهم عيادات المسواك لطب الأسنان السعودية وهي من أكبر الشركات في هذا المجال في المملكة، مقابل 530 مليون دولار، وتستهدف إدراجها في البورصة السعودية خلال عامين إلى 3 أعوام، وفقا لوكالة بلومبرغ يوم الاثنين.

استحوذت الخليج للاستثمار الإسلامي، على حصة أغلبية من شركة جدوى للاستثمار السعودية في عيادات المسواك، والتي اشترتها في 2017.

نبذة عن الشركتين

الخليج للاستثمار الإسلامي:

هي شركة للخدمات المالية والاستثمار تأسست عام 2014، ومقرها في دبي، وتدير أصول بقيمة 2 مليار دولار .

عيادات المسواك لطب الأسنان:

هي أكبر سلسلة عيادات لطب أسنان في السعودية، ولديها حاليا ما يقرب من 86 عيادة في المملكة، وتقدم خدمات عديدة بما في ذلك التجميل والتركيبات وزراعة الأسنان.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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