أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن خطة لتطوير الألعاب والرياضات الالكترونية في المملكة ستساهم بنحو 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) في إجمالي الناتج المحلي وتزيد فرص العمل بالآلاف، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس.

وتأتي هذه الخطة ضمن برنامج الحكومة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط.

أهداف الاستراتيجية

- من المتوقع أن توفر الاستراتيجية أكثر من 39 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030

- إنتاج أكثر من 30 لعبة منافسة عالميا في استوديوهات المملكة

- الوصول إلى أفضل 3 دول في عدد اللاعبين المحترفين للرياضات الإلكترونية

للمزيد: الصندوق السيادي السعودي يستثمر مليار دولار جديدة في شركة ألعاب

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا