استثمرت مجموعة سافي للألعاب، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مليار دولار لشراء حصة 8.1% من شركة ألعاب سويدية، إمبريسر بحسب ما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ.

وأطلق الصندوق السيادي مجموعة سافي مطلع العام الحالي، لتكون منصة متخصصة في الألعاب، واستثمر في 3 شركات ألعاب يابانية بينهم نيتنتيندو بقيمة 500 مليون دولار وكابكوم ونكسون بقيمة مليار دولار.

ويلعب الصندوق السيادي دور أساسي في خطة المملكة لتنويع دخلها واستثمار فوائضها في مجالات غير بترولية.

ويستثمر الصندوق في شركة أكتيفجن بليزارد حصة تتجاوز قيمتها 3 مليار دولار، وإلكترونك اَرتس الأمريكيبة حصة قيمتها 1.79 مليار دولار بحسب بيانات الإفصاح لهيئة البورصات والأوراق المالية الأمريكية.

ووفق إحصاءات نيكو بارتنرز، مزود البيانات الخاصة بألعاب الفيديو، بلغت إيرادات الألعاب 1.76 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال 2021، 60.6% منها من السعودية يليها الإمارات بنحو 29.6% ثم مصر بنحو 9.8%، كما يبلغ عدد اللاعبين في المنطقة 65.3 مليون لاعب.

(إعداد: أماني رضوان تحرير أحمد فتيحة للتواصل:ahmed.feteha@lseg.com)

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