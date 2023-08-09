أصبح متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم "إي جي 5" محل اهتمام العالم مؤخرا، بعدما بات المتحور السائد من الفيروس في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

والمتحور الجديد هو المسؤول عن النسبة الأكبر من الإصابات بكوفيد -المرض الذي يسببه فيروس كورونا- في الولايات المتحدة، وفقا لتقديرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

وخلال الأسبوعين اللذين انتهيا يوم السبت الماضي (5 أغسطس) قُدرت حالات الإصابة بمتحور "إي جي 5" بـ 17.3% من إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة بكوفيد في الولايات المتحدة، وفق شبكة إن بي سي نيوز.

وفي المملكة المتحدة، كان المتحور سبب 14.5% من الحالات الجديدة اعتبارا من 20 يوليو الماضي، بحسب الشبكة.

وعالميا، فإن متحور "إي جي 5" كان المسبب لـ 11.6% من الإصابات الأسبوعية في منتصف يوليو الماضي، ارتفاعا من نسبة 6.2% قبلها بأربع أسابيع، وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وقررت المنظمة وضع المتحور الجديد تحت المراقبة.

ولا يوجد دليل على أن المتحور الجديد مسؤول عن ارتفاع نسبة دخول المستشفيات في الولايات المتحدة مؤخرا من جراء الإصابة بكوفيد.

و"إي جي 5" هو تابع لسلالة أوميكرون، التي تظل أكثر سلالات فيروس كورونا انتشارا في العالم، بحسب صحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل غير رسمي على متحور "إي جي 5" لقب "إيريس"، لكن منظمة الصحة العالمية لا تستخدم هذا الاسم، وفق تقارير إعلامية.

والأعراض التي يسببها متحور "إي جي 5" هي الأعراض الشائعة لفيروس كورونا في العموم، وتتراوح بين أعراض خفيفة إلى حالات مرضية أكثر خطورة. وتشمل الأعراض التي يسببها المتحور السعال والحمى وضيق التنفس والتعب وآلام في العضلات والصداع وفقدان حاستي التذوق والشم.



(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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