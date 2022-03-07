رفعت شركة بلدنا القطرية، حصتها في شركة جهينة المصرية إلى أكثر من 5%، بعدما اشترت مليون سهم مقابل 5.9 مليون جنيه (375.5 ألف دولار) وفقا لبيان من جهينة للبورصة، يوم الاثنين.



وقالت شركة بلدنا، في بيان، أن إجمالي حصتها في الشركة بلغت نحو 285.8 مليون جنيه (18.2 مليون دولار)

وخلال اليوم، تراجع سعر سهم بلدنا بنسبة 0.27% وتراجع سهم جهينة بنسبة 3.4%.

وواجهت جهينة أحداث سلبية منذ ديسمبر 2020 عندما تم التحفظ على رئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال المصري صفوان ثابت، على ذمة تحقيقات، وفق ما أعلنته الشركة حينها. وفي فبراير 2021 تم التحفظ على نجله سيف. ولم يطلق سراحهما أو يتم الحكم عليهم حتى الآن.

وفي مايو الماضي أرسلت الشركة شكاوى إلى الجهات الرسمية من إجراءات مرورية وصفتها بأنها "غير مفهومة وغير مبررة"، تضمنت سحب رخص عدد من شاحنات نقل البضائع مما هددها بخسائر.

وكانت لجنة قضائية شكلتها مصر للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين قررت في 2015 التحفظ على أموال وممتلكات صفوان ثابت بما في ذلك حصته في شركة جهينة على خلفية مزاعم عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر، كما أدرجته السلطات على قوائم الإرهاب في شهر يناير من العام 2017.

وتنفي أسرة ثابت علاقتها بجماعة الإخوان المسلمين.

نبذة عن بلدنا وجهينة



تأسست شركة بلدنا للصناعات الغذائية، في عام 2014 وهي أكبر منتج للأغذية ومنتجات الألبان والعصائر في قطر، وفقا لموقعها الرسمي.

هي إحدى شركات باور إنترناشونال القابضة القطرية، التي تعمل في أنشطة التطوير العقاري والاستثمار والصناعة والمطاعم والتجزئة ومزارع الألبان والأجبان والخدمات.

وتأسست جهينة للصناعات الغذائية، عام 1983، وهي أحد أكبر منتجي الألبان ومشتقاته في مصر وتنتج كذلك العصائر ومنتجات الطهي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com )

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