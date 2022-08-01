ارتفع صافي ربح مجموعة الإمارات للاتصالات خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة 2.5% على أساس سنوي، ليسجل 4.86 مليار درهم إماراتي (1.3 مليار دولار) مقارنة بـ 4.75 مليار درهم (1.29 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2021.

وبحسب القوائم المالية الموحدة للمجموعة المنشورة يوم الاثنين على سوق أبوظبي المالي، فقد انخفضت إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من 2022 بنسبة 0.4% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 26.3 مليار درهم (نحو 7.2 مليار دولار)، وانخفضت إيرادات الربع الثاني بنسبة 1.6% على أساس سنوي.

وقالت المجموعة، في بيان منفصل يوم الاثنين، إن إيرادات الربع الثاني تأثرت "سلبا بأسعار صرف العملات الأجنبية غير المواتية والتي تم تعويض قسم كبير منها من خلال الأداء القوي (الذي يظهر في نتائج الأعمال) بالعملات المحلية لاتصالات الإماراتية، واتصالات مصر وباكستان".

وعلى صعيد الربع الثاني، فقد ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة بنسبة 1.5% مقارنة بالربع الثاني من 2021، لتبلغ 2.4 مليار درهم (653.5 مليون دولار).

وقالت المجموعة إن مديونيتها ارتفعت بمقدار 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2022 لتصل إلى 39.7 مليار درهم (10.8 مليار دولار)، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى القروض المصرفية لتمويل الاستثمار في مجموعة فودافون.

وكانت المجموعة استحوذت في مايو الماضي على حصة 9.8% في شركة فودافون البريطانية للاتصالات بتكلفة تقارب 4.4 مليار دولار، وهو ما جعل مجموعة اتصالات أكبر مساهم في فودافون.

نبذة عن المجموعة

تأسست في عام 1976 ومقرها الرئيسي في أبوظبي، وتعمل في 16 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك هيئة الإمارات للاستثمار 60% من أسهمها، بحسب موقعها الإلكتروني وبيان يوم الاثنين.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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