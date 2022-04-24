قفزت أرباح شركة عِلم السعودية خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 47.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بفضل تحسن في الإيرادات.

وبلغ صافي الربح الفصلي للشركة 250 مليون ريال سعودي (66.7 مليون دولار) مقابل 169 مليون ريال (45 مليون دولار) خلال الربع المقارن من العام الماضي، وفقا لإفصاح للشركة منشور على البورصة السعودية يوم الأحد.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 41% خلال الربع الأول من العام الجاري لتسجل نحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار) مقابل 774 مليون ريال (206.4 مليون دولار) خلال ذات الربع من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح جاء نتيجة زيادة الإيرادات المدعومة بارتفاع إيرادات قطاع الأعمال الرقمية بنسبة 42.8%، وقطاع حلول إسناد الأعمال بنسبة 33.4% وقطاع الخدمات الاحترافية بنسبة 104.8%.

لكن في المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 29.0% نتيجة للارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 13 مليون ريال (3.5 مليون دولار)، وارتفاع مصروفات الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5 مليون ريال (1.3 مليون ريال)، وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 13 مليون ريال.

وتأسست عِلم في عام 1988 كشركة أبحاث كانت مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) وأصبحت حصته 67% بعد طرح الشركة في تداول مطلع 2022.

وتعمل الشركة في مجال تقديم الحلول الرقمية المتكاملة والخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت للحكومة السعودية، ويمتد نشاطها في 13 قطاع مثل الحلول الأمنية والنقل والصحة والخدمات الإدارية، ولديها 7 شركات تابعة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:مريم عبدالغني ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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