ارتفعت صافي الأرباح السنوية لمصرف أبو ظبي الإسلامي في 2021 بنسبة 45% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع الإيرادات بنسبة 4% على أساس سنوي.

وأظهر التقرير السنوي للبنك، المرسل لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الثلاثاء، أن صافي أرباح المصرف في 2021 ارتفعت إلى 2.3 مليار درهم إماراتي (626.3 مليون دولار) مقابل 1.6 مليار درهم (435.7 مليون دولار) في 2020.

وارتفعت إجمالي الإيرادات في 2021 بنسبة 4% إلى نحو 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار) مقابل نحو 5.4 مليار درهم (1.47 مليار دولار) في 2020، بفضل زيادة صافي الإيرادات من التمويل والاستثمار والإيرادات الأخرى.

وتأسس مصرف أبو ظبي الإسلامي عام 1997 كشركة مساهمة وبدأ نشاطه المصرفي في عام 1998، ويعمل المصرف في مصر والعراق والسعودية وقطر والسودان والمملكة المتحدة، وتبلغ قاعدة 37 مليار دولار أمريكي، بحسب موقعه الإلكتروني.



(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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