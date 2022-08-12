تراجع صافي ربح شركة أجيليتي الكويتية العائد على المساهمين خلال النصف الأول من العام الحالي 43.7% على أساس سنوي، إلى نحو 28.8 مليون دينار كويتي (94 مليون دولار) مقابل نحو 51.2 مليون دينار كويتي (167 مليون دولار) في الفترة المماثلة من 2021.

وأرجعت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي يوم الجمعة، تراجع أرباحها إلى أن الفترة المقارنة من العام الماضي (النصف الأول من 2021) كانت تشمل أرباح قطاع الخدمات اللوجيستية الذي باعته الشركة في أغسطس 2021.

وباعت أجيليتي قطاع الخدمات اللوجيستية لشركة دي.أس. في ومقرها في الدنمارك مقابل 4.2 مليار دولار أمريكي في صفقة أسهم، إذ حصلت أجيليتي على قيمة الصفقة في صورة أسهم مصدرة في رأسمال شركة دي.أس.في يصل عددها إلى 19,304,348 سهم، تمثل تقريبا 8% من كامل رأسمال شركة دي.أس.في.

وعلى صعيد الربع الثاني من 2022، فقد انخفض صافي ربح أجيليتي العائد على المساهمين بنحو 58.4% ليصل إلى نحو 16.1 مليون دينار (نحو 52.5 مليون دولار) مقابل نحو 38.6 مليون دينار (125.8 مليون دولار).

عن أجيليتي

تأسست أجيليتي عام 1979 وهي مدرجة في البورصة الكويتية وسوق دبي المالي، وتعمل في مجال تجهيز، وإقامة، وإدارة، وتأجير المخازن بجميع أشكالها، وتخزين البضائع داخل المناطق الجمركية أو خارجها إلى جانب عمليات الشحن ونقل البضائع. تعمل الشركة في 100 دولة في مختلف أنحاء العالم وهي واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجستية في العالم، بحسب موقعها الإلكتروني وبورصة دبي.

*ملحوظة: زاوية عربي تستخدم صافي الربح العائد على المساهمين لأنه يعبر بدقة أكثر عن أداء الشركة

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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