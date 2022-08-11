أرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقد بقيمة 4.3 مليار درهم (1.17 مليار دولار) على شركة أدنوك للإمداد والخدمات التابعة لها لمدة 5 سنوات، لاستئجار 13 منصة لتعزيز الكفاءة التشغيلية لعملياتها البحرية، حسب بيان للشركة يوم الخميس.

وقالت الشركة، في البيان، إن المنصات المستأجرة تُمكن من تنفيذ عمليات بدون حفار لتهيئة وتجهيز وصيانة الآبار بأقل التكاليف، وستُستخدم في حقول شركة "أدنوك البحرية".

وتتولى أدنوك البحرية مسؤولية استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز من الحقول البحرية في إمارة أبوظبي وتعمل منذ 1962، حسب الموقع الرسمي لأدنوك.

وتستهدف شركة أدنوك المملوكة لحكومة أبوظبي رفع قدرتها الإنتاجية من النفط الخام لتصل إلى 5 مليون برميل يوميا بحلول العام 2030، بحسب البيان.

وتساهم أدنوك التي تأسست عام 1971 في تلبية 50% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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