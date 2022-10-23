ارتفع صافي أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) السعودية خلال الربع الثالث من العام الجاري بنحو 32.7% على أساس سنوي، لتسجل 373 مليون ريال سعودي (99.5 مليون دولار)، مقارنة بـ 281 مليون ريال (نحو 75 مليون دولار) في الربع المماثل من 2021، بحسب إفصاح من الشركة منشور على البورصة السعودية "تداول" يوم الأحد.

وأرجعت الشركة ارتفاع صافي ربح الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر الماضي إلى استمرار نمو إيراداتها التي بلغت في الفترة نفسها نحو 3.8 مليار ريال بارتفاع بنحو 6.2% على أساس سنوي، نتيجة نمو إيرادات كافة قطاعات الشركة، ونمو قاعدة مشتركي الألياف الضوئية وزيادة قاعدة العملاء.

وتأسست موبايلي في عام 2004، وتمتلك مجموعة اتصالات الإمارات النسبة الأكبر من أسهمها 27.99%، وموبايلي هي الشركة صاحبة ثاني رخصة في السعودية لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اللاسلكية، بحسب موقعها الإلكتروني.

ماذا عن فترة الـ 9 شهور؟

ارتفع صافي ربح موبايلي في أول 9 شهور من 2022 بما يقارب الـ 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا نحو 1.1 مليار ريال مقابل ربح قدره 751 مليون ريال للفترة المماثلة من 2021.

وقالت الشركة إن نمو صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع الإيرادات خلال أول 9 شهور من العام بنحو 5.5% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 11.5 مليار ريال مقارنة مع 10.9 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وجاء ارتفاع الإيرادات نتيجة لنمو إيرادات كافة قطاعات الشركة إضافة إلى نمو قاعدة مشتركي الألياف الضوئية وزيادة قاعدة العملاء.

وبلغت النفقات الرأسمالية -وهي ما تنفقه الشركة للحصول على أصل ثابت طويل الأجل أو لتطوير وتحسين أصولها الحالية- لفترة الـ 9 أشهر الأولى من العام 935 مليون ريال بالمقارنة مع 885 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.





(إعداد: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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