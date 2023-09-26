أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ترسية 4 مناطق استكشاف للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام، وفقا لبيان يوم الثلاثاء.

وتسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.

وقالت الوزارة إن الترسية، هي نتيجة المزايدة العالمية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في مناطق البحر المتوسط ودلتا النيل المعلنة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، والتي أغلقت في منتصف يوليو 2023.

وحسب البيان، تم ترسية 4 مناطق استكشافية منها 3 مناطق بالبحر المتوسط على شركات: إيني الإيطالية منطقتين، وتحالف إيني وبي بي وقطر إنيرجي منطقة واحدة.

أما المنطقة الرابعة وتقع في دلتا النيل، فتم ترسيتها على شركة زاروبيج نفط الروسية.

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمارات خلال فترات البحث نحو 281 مليون دولار، لحفر 12 بئر كحد أدنى في مراحل الاستكشاف، بالإضافة إلى 7.5 مليون دولار منح توقيع.

وكانت الوزارة أعلنت هذا الأسبوع عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز تضم 23 منطقة جديدة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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