استحوذت شركة الدار العقارية الإماراتية على قطعة أرض بمساحة 6.2 مليون متر مربع، بجزيرة السعديات لتطوير مشروع متكامل بتكلفة 15 مليار درهم (4 مليار دولار).

وقالت الشركة في بيان لسوق أبو ظبي للأوراق المالية يوم الاثنين، إن قيمة الأرض التي استحوذت عليها تبلغ 3.7 مليار درهم تسدد عينيا على مراحل مع تطور المشروع.

وسيتضمن المشروع العقاري 2700 وحدة سكنية فاخرة أغلبها فلل، تستوعب 15 ألف نسمة.

واوضحت الشركة أنها ستبدأ المشروع خلال النصف الثاني من العام الحالي على أن يكتمل خلال 4 سنوات.

وجزيرة السعديات إحدى أبرز مناطق أبو ظبي، وتضم متحف لوفر أبو ظبي ومنارة أبو ظبي ومنتجعات سياحية.

وتمتلك الدار العقارية محفظة أراضي بمساحة تبلغ 65 مليون متر مربع، وفق البيان.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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