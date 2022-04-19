ارتفعت أرباح بنك بوبيان الكويتي خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 37% مدعومة بارتفاع الإيرادات.

ووفقا لنتائج أعمال البنك المرسلة لبورصة الكويت يوم الثلاثاء، سجلت أرباح البنك وشركاته التابعة 17 مليون دينار كويتي (55.6 مليون دولار) مقابل 12.4 مليون دينار (40.6 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات البنك الفصلية إلى 49.7 مليون دينار (162.6 مليون دولار) مقابل 45.1 مليون دينار (147.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2021.

وبنك بوبيان، تأسس في 2004 وأدرج في بورصة الكويت في 2006، ويقدم الخدمات المالية المصرفية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو أحد شركات مجموعة بنك الكويت الوطني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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