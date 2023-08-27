فاز تحالف مكون من شركتي الأحمدية للمقاولات الكويتية والكفاح للمقاولات السعودية بمناقصة المقاول الرئيسي لأعمال إنشائية بالمرحلة الأولى من مشروع "الأفنيوز الخبر" بالسعودية بقيمة 3.66 مليار ريال سعودي (976 مليون دولار).

ويقع مشروع الأفنيوز الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة، ويضم مرافق تجارية وترفيهية وبرجين، وهو لشركة شمول القابضة، التي تمتلك شركة المباني العقارية الكويتية حصة 60% بها، بحسب إفصاح من شركة المباني للبورصة الكويتية يوم الأحد.

ويتعلق العقد، وفق إفصاح شركة المباني، بالمركز التجاري والبرج 2 متعدد الاستخدامات في مشروع الأفنيوز الخبر، وتبلغ مدة تنفيذ العقد 36 شهر.

ومن المتوقع الانتهاء من مشروع الأفنيوز الخبر بكل مرافقه في الربع الثاني من عام 2026، وفق التقرير السنوي لشركة المباني لعام 2022.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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