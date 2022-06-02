اشترت شركة أدنوك للإمداد والخدمات 3 سفن جديدة للغاز الطبيعي المسال، مقرر تسليمهم خلال 2025 و 2026، لتعزيز قدراتها لمواكبة الطلب العالمي المتزايد على الغاز، حسب بيان عبر موقعها الرسمي يوم الخميس.

والشركة هي ذراع الشحن واللوجستيات البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وتعمل في 3 قطاعات رئيسية: الشحن واللوجستيات المتكاملة، والخدمات البحرية.

وتبلغ سعة كل سفينة من السفن الجديدة 175 ألف متر مكعب.

ويشهد سوق الغاز الطبيعي تغيرات كبيرة بسبب العقوبات الاقتصادية التي أخرجت روسيا، أحد أهم منتجي الطاقة في العالم، من الكثير من الأسواق.

ويبلغ إجمالي السفن التي اشترتها الشركة مؤخرا 5 سفن لنقل الغاز الطبيعي المسال.

تمتلك أدنوك أسطول من أكثر من 200 سفينة، تنقل النفط الخام والمنتجات المكررة وغاز البترول المسال والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية إضافة للخدمات اللوجيستية.

نبذة عن أدنوك

تأسست عام 1971، وتمتلك طاقة إنتاجية تزيد عن 3.5 مليون برميل من النفط يومياً و 10.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا.

وتسعى الإمارات للاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول عام 2030 وتوفر أدنوك 50% من احتياجات الإمارات من الغاز الطبيعي، حسب الموقع الرسمي للشركة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصلahmed.feteha@lseg.com)

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