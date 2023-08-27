قالت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي)، في بيان يوم الأحد، إن شركتها التابعة شركة أبراج الاتصالات (توال) أكملت رسميا صفقة الاستحواذ على 3 شركات أبراج من شركة يونايتد جروب في كل من بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا، وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة.

وكانت "إس تي سي"، التي يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي 64% منها، أعلنت في أبريل الماضي توقيع اتفاقية الصفقة بقيمة 1.22 مليار يورو (ما يعادل نحو 5 مليار ريال سعودي)، لكنها قالت آنذاك إن الاستحواذ يخضع للموافقات التنظيمية في بلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا.

وبحسب بيان من "إس تي سي" للبورصة السعودية الأحد، فقد قامت شركة توال بتمويل كامل الصفقة عن طريق القروض البنكية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بإجمالي 1.42 مليار دولار، وذلك من بنوك الأهلي السعودي، ودبي الإسلامي وأبو ظبي الأول.

وأضافت أن محفظة الأبراج التي تمتلكها وتديرها توال ارتفعت بعد إتمام هذا الاستحواذ إلى أكثر من 21 ألف برج في خمس دول.

ومن خلال هذه الصفقة، تستحوذ توال -وفق ما أعلنته إس تي سي في أبريل- على إجمالي 6,875 موقع اتصالات عبر الدول الثلاثة، تتضمن 4,821 موقع حالي وتنفيذ 2,054 موقع جديد.

وتتوقع "إس تي سي"، وفق بيانها الأحد، أن يظهر الأثر المالي لصفقة الاستحواذ في القوائم المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2023.

وتعمل توال في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، وتأسست في عام 2019 بعدما نقلت إس تي سي ملكية أبراجها للاتصالات إلى "توال" وأعلنت تأسيسها، وهي أول شركة لأبراج الاتصالات في السعودية والأكبر على مستوى المنطقة، بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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