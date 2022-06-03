تعتزم 3 شركات كورية جنوبية إنشاء مصنع للهيدروجين الأخضر في الإمارات – كأول مشروع لها خارج كوريا – بحسب ما نقلته وكالة يونهاب (وكالة الأنباء الكورية الجنوبية باللغة العربية) يوم الخميس.

يشترك في المشروع: شركة كوريا للطاقة الكهربائية وشركة سامسونغ سي آند تي للهندسة والتجارة، وشركة كوريا الغربية للطاقة، مع شركة بترولين كيمي الإماراتية.

لم تذكر الوكالة قيمة المشروع، لكن رويترز نقلت عن الشريك الإماراتي أن الاستثمارات تبلغ مليار دولار.

وسيتم تنفيذ مشروع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" في أبو ظبي على مرحلتين بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 200 ألف طن سنويا.

نبذة عن الشركات

شركة كوريا للطاقة الكهربائية "كيبكو" هي من أقدم الشركات في كوريا الجنوبية حيث تأسست قبل 120 عام وهي مملوكة للحكومة بحصة أغلبية، وفقا لموقعها الرسمي.

شركة سامسونغ سي آند تي، تأسست في 1938، وهي الشركة الأم لشركة سامسونغ، بحسب موقعها.

أما شركة كوريا الغربية ، تأسست في 2001، وهي المورد الرئيسي للطاقة في كوريا الجنوبية، حسب موقعها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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