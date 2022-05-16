أعلنت سلسلة الطعام السريع، ماكدونالدز، تخارجها من السوق الروسي الذي دخلته قبل 30 عام، وأنها شرعت في إجراءات بيع الفروع البالغ عددها 850 فرع لمستثمر محلي، وذلك عقب إغلاق المطاعم وتعليق العمليات بشكل مؤقت في 8 مارس الماضي، بحسب بيان الشركة اليوم.

وقالت إنها ستبدأ في إزالة العلامة التجارية عن الفروع وكذلك لن يسمح باستخدام أى من أشكال الترويج لعلامتها سواء قوائم الطعام أو أسم مكدونالدز، لكنها لن تشطب علامتها التجارية في روسيا.

"الأزمة الانسانية التي سببتها الحرب في أوكرانيا وما نتج عن ذلك من تداعيات غير متوقعة على بيئة التشغيل" دفعت الشركة لإدراك أن استمرار ملكيتها للسلسلة في روسيا "لم يعد مبرر أو متوافق مع قيم ماكدونالدز،" بحسب البيان.

وبحسب القائمة التي أعدتها جامعة ييل الأمريكية، أعلن ما يزيد عن 1000 شركة انسحاب كلي أو جزئي من السوق الروسية بينهم شل وكارجل وفايزر وفيزا وماستركارد ومجموعة سيتي بنك وفيتش ريتينج.

وذكرت أن فروعهم في أوكرانيا ستظل مغلقة مع دفع كامل الرواتب للموظفين.

وتتوقع الشركة تكاليف غير نقدية قيمتها ما بين 1.2 و1.4 مليار دولار لشطب صافي استثماراتها في السوق، وتحقق خسائر فروق ترجمة العملات التي تم تسجيلها قبل ذلك ضمن حقوق الملكية.

والتكاليف غير النقدية هي المصروفات التي يتم إدراجها في قائمة الدخل للفترة المحاسبية الحالية دون وجود دفعات نقدية مرافقة لها، وتشمل الإهلاك ومخصصات الديون.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: أحمد فتيحة. للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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