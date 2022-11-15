وقعت شركة النفط الجزائرية المملوكة للحكومة "سوناطراك" عقد مع شركة جيوبلن السلوفينية يقضي بتصدير الغاز الجزائري لسلوفينيا لمدة ثلاث سنوات بداية من شهر يناير 2023، حسب بيان للشركة الجزائرية يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة إنه سيتم تزويد سلوفينيا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وأضافت أن هذه الاتفاقية "ستسمح لسوناطراك باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية، التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي (في الفترة) بين 1992 و2012، والمساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي".

وأنتجت الجزائر 103 مليار متر مكعب من الغاز في 2021 وصدرت 54 مليار متر مكعب، وفقا لأرقام سوناطراك.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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