وقعت مصر 3 مذكرات تفاهم لتدشين مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، ضمن فعاليات اليوم الثاني من قمة المناخ المنعقدة في شرم الشيخ، بحسب بيانات لمجلس الوزراء المصري والرئاسة المصرية يوم الثلاثاء.

وتبلغ الطاقة الإجمالية للمشروعات الثلاثة 18 جيجاوات، بحسب البيانات.

تفاصيل المشروعات

(وفق البيانات)

1- مذكرة تفاهم مع تحالف مستثمرين مكون من شركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية وشركة "كهربل" التابعة لشركة "إنجي" الفرنسية، وشركة "تويوتا تسوشو كوربريشن TTC"، لتنفيذ محطة كهرباء بقدرة 3 جيجاوات.

2- مذكرة تفاهم مع شركة "سكاتك ايه إس إيه" النرويجية لتنفيذ محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 5 جيجاوات.

وبموجب مذكرتي التفاهم سيتم تأسيس شركتين للمشروعين في مصر، على أن يتم السماح للمستثمرين بإجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لإنشاء محطتي إنتاج الكهرباء.

3- تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة "انفينتي باور" المشتركة بين "مصدر" و" انفينتي انرجي" -المطور الرئيسي لمشاريع الطاقة المتجددة في مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية لإنشاء مشروع لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في مصر بقيمة 1.5 مليار دولار وبقدرة 10 جيجاوات.

وقبل القمة بأيام قليلة، أعلنت الحكومة المصرية توقيع اتفاقية مع شركة أكواباور السعودية لدراسة تدشين مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح. وفي ثاني أيام قمة المناخ، أعلن جهاز الاستثمار العماني أنه يدرس شراء حصة بالمشروع.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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