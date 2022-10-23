نمت أرباح 3 بنوك سعودية هي الأهلي السعودي، والراجحي والرياض ما بين نحو 14.8% و18.7% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بأرباح الربع نفسه من العام الماضي، بحسب ما كشفته إفصاحات البنوك للبورصة السعودية "تداول" يوم الأحد.

وقال البنك الأهلي السعودي إن صافي ربحه في الربع الثالث ارتفع نتيجة ارتفاع دخل العمليات 7.3% مدعوما بزيادة صافي الدخل من العمولات الخاصة، ومن رسوم الخدمات المصرفية، ومن تحويلات العملات الأجنبية ومن الاستثمارات، بالتزامن مع انخفاض مخصصات الائتمان ومصاريف الموظفين والمصاريف العامة والإدارية الأخرى.

فيما أرجع مصرف الراجحي نمو أرباحه خلال الربع الثالث أيضا إلى ارتفاع دخله من العمليات 9.55%، نظرا لارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك انخفاض في الدخل من العمليات الأخرى.

في الوقت الذي ارتفعت فيه مصروفات العمليات 0.14% فقط نتيجة ارتفاع مصاريف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك وقابل ذلك انخفاض المصاريف العامة والإدارية الأخرى ومخصصات خسائر الائتمان 17.51% من 594 مليون ريال إلى 490 مليون ريال.

في حين أرجع بنك الرياض نمو أرباحه في الربع الثالث بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، ومن تحويل العملات الأجنبية، ومن الأتعاب والعمولات، ودخل العمليات الأخرى.

وتراوح الارتفاع في صافي أرباح البنوك الـ 3 خلال فترة الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري ما بين 13.2% و42.4%.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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