ارتفعت أرباح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في النصف الأول من العام الجاري، مدعومة بزيادة الإيرادات رغم تراجع المبيعات.

وتعد طلعت مصطفى من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في مصر وهي شركة عائلية تعمل في القطاع العقاري منذ نحو 50 عام.

ووفقا للقوائم المالية المجمعة التي أرسلتها الشركة إلى البورصة المصرية يوم الثلاثاء، ارتفع ربح مساهمي الشركة الأم خلال الستة أشهر الأولى من العام بنحو 28% على أساس سنوي ليسجل 1.1 مليار جنيه (57.4 مليون دولار) مقابل 869.4 مليون جنيه (45.4 مليون دولار) في الفترة نفسها العام الماضي.

وحققت إيرادات المجموعة الإجمالية في النصف الأول من العام نمو بنسبة 29% إلى 7.1 مليار جنيه (370.7 مليون دولار)، بحسب بيان صحفي.

وسجلت إيرادات النشاط العقاري بالنصف الأول 5.1 مليار جنيه (266.3 مليون دولار) مرتفعة بنسبة 22% على أساس سنوي.

لكن المبيعات العقارية للمجموعة خلال النصف الأول من العام تراجعت إلى 11.3 مليار جنيه (590 مليون دولار) مقابل 21 مليار جنيه (1.1 مليار دولار) في الفترة المقارنة التي بدأت فيها بيع مشروع " نور" بحدائق العاصمة الإدارية.

الربع الثاني

وخلال الربع الثاني من العام، بلغ صافي ربح مساهمي الشركة الأم 546.6 مليون جنيه (28.5 مليون دولار) مقابل 422.3 مليون جنيه (22.1 مليون دولار) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات النشاط العقاري إلى 2.97 مليار جنيه (155.1 مليون دولار) مقابل 2.1 مليار جنيه (109.7 مليون دولار) خلال الربع نفسه من العام الماضي.

ومن أبرز مشروعات الشركة في القاهرة مدينة الرحاب ومشروع مدينتي بشرق القاهرة، كما تمتلك الشركة مجموعة من الفنادق في القاهرة وشرم الشيخ.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ريم شمس الدين، للتواصل rim.shamseddine@lseg.com)

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