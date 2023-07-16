

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان والأغذية بنحو 26.7% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، لتسجل 1.19 مليار ريال سعودي (317.3 مليون دولار)، بحسب إفصاح من الشركة للبورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

والمراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام إلى نمو المبيعات بنحو 8.2% إلى 9.86 مليار ريال، مدفوعة بالنمو في قطاعي الدواجن والألبان، بفعل التوسع في قطاع الدواجن، فيما كان النمو في قطاع الألبان في دول الخليج، ولكنه تأثر جزئيا بتأثير الجنية المصري في مصر.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو %50 منذ مارس 2022 بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي للعملة المحلية أمام الدولار ثلاث مرات ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار.

وقالت الشركة إن ارتفاع صافي الأرباح يرجع أيضا إلى الاستحواذ الكامل على الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة (بيتي) العاملة في مصر.

وكانت شركة المراعي أعلنت في فبراير الماضي أن شركتها التابعة "المراعي للاستثمار القابضة" استحوذت على حصة 48% المتبقية في الشركة الدولية للألبان والعصائر المحدودة مقابل 255 مليون ريال.

نتائج الربع الثاني

(وفق إفصاح الشركة)

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي خلال الربع الثاني من عام 2023 بنحو 7.1% على أساس سنوي، لتسجل ما يقارب الـ 557.1 مليون ريال.

وأرجعت الشركة الارتفاع السنوي في صافي أرباح الربع الثاني إلى ارتفاع المبيعات بنحو 4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، لتسجل 4.79 مليار ريال، رغم تأثير خفض قيمة الجنيه المصري بفعل النمو بقيادة قطاع الدواجن، متبوعا بقطاعي المخابز ومنتجات الألبان.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا