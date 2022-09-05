تخطط مجموعة أمريكانا مصر لاستثمار نحو 26 مليون دولار، لإضافة خطوط إنتاج جديدة، وفقا لبيان حكومي يوم الاثنين.

ووفقا للبيان نقلا عن محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر فإن مجموعة أمريكانا تخطط لإضافة خطوط إنتاج جديدة، باستثمارات تُقدر بحوالي 26 مليون دولار، وذلك لدعم تواجدها في مصر، بالإضافة إلى استهداف أسواق أخرى من خلال التصدير.

ومجموعة أمريكانا، هي شركة كويتية تأسست عام 1964 وتعمل في الإمارات والسعودية ومصر، وتدير امتيازات KFC و Pizza Hut و Hardee's وغيرها، حسب موقعها الرسمي.

قبل 6 سنوات كانت أمريكانا شركة مدرجة ببورصة الكويت، واستحوذ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار على أمريكانا في 2016 من خلال شركة Adeptio التابعة له ثم اشترى الصندوق السيادي السعودي 50% من Adeptio في وقت لاحق من ذلك العام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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