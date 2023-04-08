نقلت وكالة أنباء المغرب، الجمعة، أن استثمارات مشروع خط أنابيب الغاز المزمع إنشاؤه بين نيجيريا والمغرب، تبلغ نحو 25 مليار دولار، سيتم تمويلها مناصفة بين البلدين.

سيسهم خط الأنابيب في عبور الغاز النيجيري عبر المغرب إلى أوروبا، الباحثة عن موردين بعيدا عن روسيا الخاضعة لعقوبات بسبب حربها على أوكرانيا.

ونيجيريا أحد أكبر منتجي النفط وهي عضو في منظمة أوبك، ومورد رئيسي للغاز والغاز الطبيعي المسال في إفريقيا، واتفقت مع المغرب على مد خط الأنابيب في 2016، فيما أجرت مباحثات لمشروع مماثل مع الجزائر، بحسب بي بي سي عربي.

وتعتزم شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPCL) الحكومية، استثمار 12.5 مليار دولار بما يمثل 50% من المشروع، فيما يعود النصف الثاني للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمناجم التابع للحكومة في المغرب، وفق الوكالة.

ويتوقع أن يمتد خط الأنابيب حوالي 5600 كيلومتر عبر 11 دولة إفريقية، ليكون أطول خط أنابيب غاز بحري في العالم، ويتوقع أن يعبر بلدان غرب إفريقيا من نيجيريا إلى المغرب حيث سيتم توصيله بخط أنابيب الغاز المغربي - الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية.

وتبلغ احتياطيات الغاز الطبيعي لدى نيجيريا أكثر من 200 مليار قدم مكعب ويمكن أن تصل إلى 600 مليار قدم مكعب، وفقا لما نقلته الوكالة، عن مدير عام شركة النفط الوطنية النيجيرية مالام ميلي كياري.

وقال إن المشروع في المرحلة الثانية من الدراسات التفصيلية قبل الإنجاز، ويخضع لتقييم الأثر البيئي، والاستطلاعات بشأن حقوق العبور.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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