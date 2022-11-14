قالت شركة "زوماتو" الهندية، لخدمة الطعام، إنها ستتوقف عن استقبال طلبات زبائنها في الإمارات عبر تطبيقها اعتبارا من 24 نوفمبر وستُتاح الخدمة عبر تطبيق "طلبات".

وأضافت الشركة، في إفصاح يوم الاثنين لبورصة الهند، إن القرار يأتي في إطار الاتفاقية التي اشترت بموجبها الشركة الأم لـ "طلبات"، وهي شركة دليفري هيرو الألمانية، وحدة توصيل الطعام التابعة لـ "زوماتو" في الإمارات في عام 2019.

وأوضحت الشركة أنه في أعقاب اتفاقية 2019، كانت "زوماتو" تُحيل إلى "طلبات" الطلبات التي تتلقاها من العملاء في الإمارات مقابل استرداد تكاليف الخدمة. وهو ما سيستمر حتى 24 نوفمبر ثم سيتم بعدها تحويل العملاء لتطبيق "طلبات" مباشرة، بحسب البيان.



(إعداد: مريم عبد الغني، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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