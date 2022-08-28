وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة جبل عمر السعودية للتطوير العقاري على زيادة رأس مال الشركة 24.2% عبر تحويل ديون صندوق الإنماء مكة العقاري.

وارتفع بذلك رأسمال الشركة إلى 11.5 مليار ريال سعودي (3 مليار دولار) بعد إصدار 225.1 مليون سهم لمالكي وثائق الصندوق بواقع 0.442 سهم لكل وثيقة في الصندوق.

ويأتي ذلك ضمن اتفاقية وقعتها الشركة مع الصندوق في أبريل الماضي تقضي بإصدار أسهم في الشركة لحاملي الوثائق مقابل تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق.

وصندوق الإنماء مكة العقاري هو صندوق استثمار عقاري يهدف لتحقيق عوائد من خلال الاستحواذ على عقارات مطورة في قطاع الفندقة والضيافة والمراكز التجارية خاصة في المرحلة الأولى من مشروع شركة جبل عمر للتطوير بجوار المسجد الحرام، ويبلغ رأسماله 6.09 مليار ريال سعودي بحسب الموقع الإلكتروني للصندوق.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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