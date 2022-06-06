قالت مجموعة الاستثمار العالمية CDPQ الكندية، في بيان عبر موقعها يوم الاثنين، إنها ستستحوذ على حصة حوالي 22% من ميناء جبل علي والمنطقة الحرة ومجمع الصناعات الوطنية وهي أصول تابعة لهيئة موانئ دبي العالمية بالإمارات.

وأوضحت المجموعة أنها ستستثمر 2.5 مليار دولار في الثلاثة أصول، على أن يتم استكمال تمويل الصفقة البالغة 5 مليار دولار من خلال الديون. وسيتاح لمستثمرين فرصة للحصول على حصة إضافية تصل إلى 3 مليار دولار.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة هذا العام.

وتبلغ قيمة الأصول الثلاثة حوالي 23 مليار دولار، وهي عبارة عن نظام لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 8,700 شركة، حسب البيان.

معلومات عن أطراف الصفقة

CDPQ الكندية: تأسست في 1965 وتدير أصول بقيمة 420 مليار دولار وفقا لموقعها الرسمي.

موانئ دبي العالمية: تأسست في 2005 وهي مزود رئيسي للخدمات اللوجستية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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