ارتفع صافي ربح شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس (لوبريف) خلال النصف الأول من عام 2023 بما يقارب الـ 21.7% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليسجل 900.5 مليون ريال (240.1 مليون دولار)، رغم تراجع الإيرادات.

ولوبريف، التي تأسست في 1976، هي مملوكة بنسبة 70% لعملاق النفط السعودي أرامكو. وهي مدرجة بسوق تداول منذ ديسمبر 2022، وتعمل في قطاع تكرير النفط وإنتاج الزيوت التي تستخدم في السيارات وقطاعات أخرى.

وأرجعت لوبريف، في إفصاح للبورصة السعودية يوم الأحد، ارتفاع الأرباح الصافية العائدة لمساهمي الشركة خلال النصف الأول من العام إلى انخفاض مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظرا لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعة للزكاة فقط.

وجاء ارتفاع أرباح الشركة رغم تراجع إيراداتها بنسبة 27.5% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام، إلى 4.4 مليار ريال.

وخلال الربع الثاني من العام، ارتفعت الأرباح الصافية لشركة لوبريف بنحو 4% على أساس سنوي، لتسجل ما يقارب الـ 454.9 مليون ريال.

فيما انخفضت إيرادات الشركة خلال الربع الثاني بنسبة 21.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلة 2.6 مليار ريال.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 841.28 مليون ريال عن النصف الأول من العام، بواقع 5 ريال للسهم، بحسب إفصاح لاحق من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا