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تسعى شركة تنوير العُمانية، التي تعمل في مجال البنية التحتية، للاستحواذ بالكامل على وحدة لإنتاج الطاقة في الهند مملوكة لشركة تابعة لشركة سيمبكورب إندستريز السنغافورية، مقابل ما يقارب الـ 2.1 مليار دولار، وفق بيان لشركة سيمبكورب يوم الاثنين.

وقالت الشركة إن الصفقة بالروبية الهندية قيمتها 117 مليار روبية، وإن سعر الصفقة بالدولار تم احتسابه على أساس سعر الصرف يوم 30 أغسطس الماضي البالغ 57 روبية لكل دولار، وهو التاريخ قبل الإعلان عن الصفقة، مضيفة أن سعر الصفقة قابل للتغيير.

وشركة تنوير مملوكة بشكل غير مباشر لتحالف تقوده مؤسسة عُمان للاستثمار، وصندوق تقاعد وزارة الدفاع وإحدى شركات الاستثمار العُمانية، وفق البيان.

والوحدة التي تدور حولها صفقة الاستحواذ هي شركة "سيمبكورب إنرجي الهند" وهي من أكبر منتجي الطاقة في الهند، وتدير محطتين تعملان بالفحم، تبلغ طاقتهما الإنتاجية 2.6 غيغاواط.

وبحسب البيان، فقد وافقت شركة سيمبكورب على الصفقة المحتملة، لكنها قالت إن إتمامها متوقع أن يكون في غضون 6 أشهر، ووفقا لشروط محددة من بينها موافقة المساهمين أثناء اجتماع الجمعية العمومية للشركة بشكل غير عادي، والذي من المتوقع أن يكون في نوفمبر المقبل.

ومؤسسة عُمان للاستثمار تأسست عام 2005 بهدف تطوير مشروعات جديدة وتحسين التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، وتدير بالشراكة مع سيمبكورب إندستريز منذ عام 2009 محطة صلالة المستقلة للمياه والكهرباء في عُمان التي تقدر قيمتها بمليار دولار، بحسب موقعها الإلكتروني والبيان.

وصندوق تقاعد وزارة الدفاع هو أحد أكبر صناديق التقاعد في عُمان، بحسب موقعه الإلكتروني.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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