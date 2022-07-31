ارتفع صافي ربح مصرف الراجحي السعودي بنحو 21% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي، ليصل إلى 8.39 مليار ريال سعودي (نحو 2.2 مليار دولار)، بحسب إفصاح منشور على البورصة السعودية (تداول) يوم الأحد.

وسجل المصرف خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاع في صافي أرباحه بنسبة 18% مقارنة بالربع نفسه من عام 2021، لتبلغ 4.26 مليار ريال (نحو 1.1 مليار دولار).

وأرجع المصرف زيادة أرباحه إلى ارتفاع صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية وتحويل العملات الأجنبية والدخل من العمليات الأخرى.

وخلال النصف الأول من العام رفع مصرف السعودية المركزي أكثر من مرة معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي"، استجابة لزيادة الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في تقرير بنهاية يونيو الماضي، أن يسهم الارتفاع في التضخم في تحسن هوامش أرباح بنوك الأسواق الناشئة خاصة السعودية والهند.

نبذة عن مصرف الراجحي

بدأ نشاطه عام 1957، ومقره في الرياض وهو مدرج في البورصة السعودية ويبلغ رأسماله 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار)، ولديه أكثر من 517 فرع، ووصل حجم أصوله إلى 658 مليار ريال (175.5 مليار دولار) بنهاية عام 2021، بحسب موقعه الإلكتروني.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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