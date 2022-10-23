تستهدف عُمان إنتاج مليون طن من الهيدروجين بحلول 2030، وأن تكون مركز إقليمي للإنتاج في ظل ما تمتلكه من مقومات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والأراضي والكوادر البشرية، بحسب ما أعلنه وزير الطاقة والمعادن العُماني خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية عن وزير الطاقة سالم بن ناصر العوفي قوله إن 2050 تم اعتماده ليكون عام تحقيق الحياد الصفري الكربوني.

وتم اختيار 3 مناطق في محافظتي ظفار والوسطى بالسلطنة لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، بمساحة تصل إلى نحو 50 ألف كيلو متر مربع، بحسب ما كشفه خلال المؤتمر عبدالعزيز بن سعيد الشيذاني مدير عام الطاقة المتجددة والهيدروجين بالوزارة.

وخلال المؤتمر أعلنت وزارة الطاقة تدشين شركة هايدروم، وهي شركة مستقلة ومملوكة بالكامل لشركة تنمية طاقة عُمان الحكومية، وستكون معنية بالعمل على تسريع جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في السلطنة والحد من الانبعاثات الكربونية.

وستطلق شركة هايدروم في نوفمبر المقبل أول جولة عطاءات عامة تهدف إلى تخصيص الدفعة الأولى من الأراضي المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر في عام 2023، من أجل بدء إنتاج الهيدروجين في عام 2030.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبدالغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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